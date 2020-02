Lanzan nuevos adelantos de las series "The Falcon And The Winter Soldier", "Wandavision" y "Loki"

La nueva película de Adam Sandler, Uncut Gems, que es aclamada por los críticos, alcanzó una posición destacada en un particular ranking, y es el de las cintas con mayor número de "f-words" en la historia del cine.

En una actualización reciente de la lista de películas con la mayor cantidad de palabra "con f", es decir, “fuck”, el thriller ahora se encuentra en el top 10 con 408 menciones, lo que equivale a tres por minuto, reseña el medio británico Independent.

Encabezando la tabla de clasificación está Swearnet: The Movie, que incluye 935 menciones de la palabra. En la lista también se encuentra The Wolf of Wall Street de Martin Scorsese, que contiene 569 palabras F en 180 minutos.

Uncut Gems está justo detrás de la película Casino de Scorsese de 1995, en la que la palabra aparece 422 veces.

Uncut Gems aclamada por la crítica

Uncut Gems es la última película de los aclamados directores Josh y Benny Safdie , creadores de The Pleasure of Being Robbed, Daddy Longlegs, Heaven Knows What y Good Time .

La cinta, que ha recibido excelentes críticas, está protagonizada por Sandler como un adicto al juego y ha sido aclamada por los críticos como "encerrada en el cerebro de un loco".