Netflix prepara una serie live action de "One Piece"

La plataforma de streaming más popular en el mundo, Netflix, confirmó que está trabajando en una serie live-action de "One Piece", un manga escrito e ilustrado por Eiichiro Oda.

La producción será adaptada a una serie de actores reales que contará con 10 episodios confirmados hasta ahora y donde Oda participará como productor ejecutivo.

Hasta ahora son pocos detalles los que se conocen sobre la historia que en su versión animé tiene más de 900 episodios y el cómics supera los mil.

Season 1 of ONE PIECE's Live-Action series will have 10 episodes. Netflix will be involved in its production. pic.twitter.com/ytnAD9M8uw