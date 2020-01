Los "pucheros" de Ariana Grande que se volvieron viral en los Grammys 2020

Ariana Grande como favorita: Revisa los mejores looks de los premios Grammy 2020

En la noche de este domingo se realizó la 62 edición de los premios Grammy, donde Alicia Keys volvió a ser la presentadora del evento, al igual que el año pasado, cuando se convirtió en la primera mujer en hacerlo en 14 años. Antes de ella, la última mujer en presentar fue Queen Latifah en 2005.

La cantante reconoció a las mujeres nominadas a la premiación, recalcando que no es una competencia entre ellas, siendo Ariana Grande la que más se emocionó, por lo que su reacción se volvió viral.

Keys, además, elogió el trabajo de Billie Eilish y Ariana Grande, y también la presentación que realizó minutos antes Lizzo, quien está nominada en la categoría Mejor Artista Revelación.

Tras esto, Alicia interpretó una canción, cuya letra era un resumen de la música del año 2019. "La música es el único idioma que todos podemos hablar", dijo la cantante.

Previo a comenzar la canción, Keys señaló que: "Tenemos la magnificencia de tener a Ariana en el edificio esta noche. ¿Nos ves?, no pares".

Tras esto, la intérprete de "Thank you, next", se llevó sus manos a la cara, dejando en evidencia su emoción, gestos queno pasaron desapercibidos en Twitter donde cientos de usuarios lo comentaron.