Llega como favorita: Lizzo luce radiante vestido blanco de Versace durante los Grammy 2020

La cantante Lizzo es una de las que llega como favoritas a los premios Grammy 2020 ya que lidera las nominaciones con ocho categorías.

La artista ya pasó por la alfombra roja del evento hasta donde llegó con un vestido blanco en strapless firmado por Versace.

La intérprete de "Good as Hell" además llevó su pelo suelto y un bolso a juego con su atuendo, además de collares y aros de diamantes, y un llamativo tapado de piel.

Lizzo está nominada a Disco del año ("Truth Hurts"), Álbum del año ( Cuz I Love You Deluxe), Canción del año ("Truth Hurts"), Mejor artista nuevo, Mejor interpretación pop solista ("Truth Hurts "), Mejor rendimiento de R&B("Exactamente cómo me siento"), Mejor interpretación tradicional de R&B ("Jerome") y Mejor álbum urbano contemporáneo ( Cuz I Love You (Deluxe).