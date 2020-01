Duelo de uñas: Billie Eilish y Rosalía se encuentran en la alfombra roja de los Grammy 2020

Este domingo, la Rosalía y Billie Eilish se encontraron en la alfombra roja de los premios Grammy 2020, donde las dos intérpretes posaron juntas frentes a las cámaras.

El look Gucci de Eilish estaba protagonizado por el color verde, tanto por su cabello y uñas como por su conjunto.

Por su parte, Rosalía se encontraba con un vestido rojo con flecos al final, el cual estaba acompañado con un cinturón triple en la cintura.

Billie and @rosaliavt on the red carpet at the #GRAMMYs pic.twitter.com/PqnkgjEqTz