Guionista de "Bad Boys For Life" tendrá la responsabilidad de escribir la cuarta entrega de la saga

La taquillera película “Bad Boys”, cuya tercera entrega se estrenó hace unos días, estará nuevamente bajo la pluma de Chris Bremner, quien será el encargado oficial de Sony Pictures para escribir una nueva secuela (la cuarta parte).

El filme ha sido una de las mejores aperturas durante el fin de semana en varios países del mundo.

Pero los fanáticos volvieron a enloquecer al enterarse que se aprobó la nueva secuela de Bad Boys, a cargo de mismo guionista que realizó “Bad Boys For Life”, la tercera parte que está ahora en cines.

Actualmente, “Bad Boys For Life” está rompiendo récords en las taquillas del mundo, tanto que ya ha alcanzado hasta 67 millones de dólares.

Todos los detalles en torno a la película se encuentran ocultos o aún no se han decidido por ser muy repentino el anuncio.

The first big hit of the decade is HERE. #BadBoysForLife now playing! pic.twitter.com/YbwsTXI7Ni