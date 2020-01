5 datos importantes sobre la nueva serie spin-off "Vikings: Valhalla"

Después del éxito de los seis años de “Vikingos”, los fans deben prepararse para una nueva producción del mismo universo.

Con fecha estimada para 2021, “Vikings: Valhalla”, será un spin-off con temporadas de 24 episodios que pretende sorprender una vez más los espectadores.

Descubre 5 datos importantes sobre la nueva serie:

1. Una serie de Netflix

Como informó The Inquisitr, Netflix adquirió los derechos de “Vikings: Valhalla”. A diferencia de muchos spin-offs, que siguen a los personajes emblemáticos en una nueva fase de sus vidas, la serie seguirá personajes nuevos del universo.

2. Grande salto temporal

Ya se ha dicho que la serie derivada tendrá lugar cerca de 100 años después de los eventos que se desarrollan actualmente en la sexta temporada de “Vikingos”. Dado el tiempo y algunos de los personajes involucrados, es probable que Valhalla detalle el final de la era vikinga.

3. Cambio de creador

La serie no será escrita por Michael Hirst, sino que por Jeb Stuart (Die Hard, The Fugitive). Sin embargo, Hirst estará involucrado con Valhalla, pero aclaró a TV Guide en noviembre de 2019 que no "escribirá episodios completos".

4. Mantendrá muchos elementos de la serie original

Michael Hirst declaró que quería que Valhalla tuviera "los mismos valores y virtudes" que la serie original.

“[Los vikingos] tienen poesía y tienen personajes espirituales y mujeres tan buenas como personajes masculinos. Y sé que Jeb quiere que esto continúe”, expresó.

5. Conoceremos más vikingos famosos

La serie seguirá las aventuras de los notables vikingos, como Leif Erikson, el primer europeo en viajar a Norteamérica; Harald Harada, un rey noruego que intentó sin éxito reclamar los tronos daneses e ingleses y Freydis, una guerrera valiente y ambiciosa -que no es la esposa de Ivar que conocimos-.