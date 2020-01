Elon Musk: "Los Tesla pronto empezarán a hablar con la gente"

¿Un auto que habla?, esta fue la interrogante general de los consumidores de la marca Tesla al leer el anuncio del CEO de la empresa, Elon Musk, quien prometió desde el año pasado que sus autos podrán hablar “muy pronto”.

El automóvil emitirá sonidos de alarma o ruidos acústicos para avisar a los peatones y otros vehículos que se encuentren cerca sobre su presencia, informó el empresario automotriz a mediados del año pasado.

Customized horn & movement sounds (coconuts being one, of course) coming to Teslas soon — Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2019

¿Cuándo va a llegar el carro Tesla que habla?

Se espera que para este año se den noticias sobre algún modelo que aspire a tener esta opción que la marca se comprometió a realizar.

Aunque no hay detalles sobre el posible lanzamiento, Musk publicó en sus redes sociales un video corto sobre la funcionalidad que pueden tener estos modelos, señala el portal Xataka.

“Pero no te quedes ahí mirando, súbete”, escribió en un tweet.

Teslas will soon talk to people if you want. This is real. pic.twitter.com/8AJdERX5qa — Elon Musk (@elonmusk) January 12, 2020

Las frases o sonidos exactos no han sido revelados por los trabajadores o el CEO de la compañía, dejando este punto a la imaginación.

Lo que sí han develado, para diversión de muchos, es que el vehículo podrá emitir sonidos de flatulencia a una dirección exacta.

And, of course, your car will be able to 💨 in their general direction — Elon Musk (@elonmusk) January 12, 2020

Contestó a un usuario de Twitter que la funcionalidad podrá ser añadida al sistema antirrobo de Tesla -el llamado Modo Guardián o Centinela-, según Moto Pasión.

¿Qué utilidad tiene que un Tesla pueda hablar?

Ante los crecientes accidentes de tránsito, la marca líder en fabricación de autos ha buscado maneras de cómo evitar estos accidentes, siendo los comandos de voz especiales una buena herramienta para los conductores.

Además, al incorporar sonidos particulares y de impacto, los peatones más distraídos podría prestar atención a los inusuales sonidos y detenerse si es necesario.