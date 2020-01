Scarlett Johansson se corona como la mejor vestida de los SAG con entallada prenda

Scarlett Johansson no dejó a nadie indiferente con el look que llegó a los premios SAG 2020 que se entregan este domingo 19 de enero.

La nominada a Mejor Actriz por "Historia de un matrimonio" posó con un vestido Armani en tono verde azulado y entallado a su cuerpo, junto a un escote profundo en su delantera.

El outfit lo acompañó de grandes aros de diamantes, intensos labios rojos y el cabello recogido, coronándose para muchos como la mejor vestida de la noche.

Scarlett Johansson shows off her back tattoo on the #SAGAwards carpet pic.twitter.com/c07WMRlUMQ