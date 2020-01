Rafael Araneda suma nuevo desafío y animará reconocidos premios internacionales

View this post on Instagram

Nos preparamos para la ceremonia de entrega de premios a los mejores músicos latinos del año #PremiosLoNuestro #Repost @premiolonuestro ・・・ #PremioLoNuestro 2020! ✨Todo comienza este martes con las nominaciones en @despiertamerica y continúa en #FacebookLive con @alejandraespinoza, @rafaaraneda y @clarissamolina a las 10A ET/7A PT. No se lo pueden perder 🎉