Vuelve "Salvados por la campana" a casi 27 años de su último capítulo

Vuelve "Salvados por la campana" (Saved by the Bell), una serie ícono de los 90 que cuenta la historia de seis adolescentes que estudian en Bayside High School. En otras palabras, muestra las travesuras de Zack (Mark-Paul Gosselaar), Albert (Mario López), "Screech" (Dustin Diamond), Kelly (Tiffani-Amber Thiessen), Jessica (Elizabeth Berkley) y Lisa (Lark Voorhies).

A la nueva versión del programa, que, acorde a los tiempos, se estrenará en abril en la plataforma de streaming “Peacock”, de NBCUniversal, que comenzará a funcionar ese mismo mes.

Mark-Paul Gosselaar will be in the Saved by the Bell reboot after all https://t.co/NDDLeZE6j3