El peligro de los robots que tanto advierte Elon Musk es influenciado por este libro

Los avances en inteligencia artificial cada vez toman más terreno en la cotidianidad. Pero, ¿Qué pasaría si todo lo que hoy se conoce como "bueno" se revirtiera en contra de los humanos? Esa es una de las teorías que se desarrollan en el libro del físico sueco, Max Tegmark, titulado como "Life 3.0 Being Human in the Age of Artificial Intelligence".

El multimillonario Elon Musk ha recomendado en varias oportunidades este material escrito, donde explica la amenaza de un futuro “dominado” por los robots.

“Nada en las leyes de la física dice que no podamos construir máquinas mucho más inteligentes que nosotros o que esa inteligencia necesite ser construida a partir de materia orgánica”, dice parte del texto que ha interesado al sudafricano.

“Merece la pena leer ‘Life 3.0’, escribía en un tuit el CEO de Tesla y SpaceX. “La inteligencia artificial será lo mejor o lo peor de la humanidad, así que vamos a hacerlo bien”.

Worth reading Life 3.0 by @Tegmark. AI will be the best or worst thing ever for humanity, so let’s get it right.https://t.co/lT0uMH3ujZ