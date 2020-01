En la mente de Aaron Hernández: Serie documental de Netflix entra en la cabeza de un asesino

¿Qué hay en la mente de un asesino? ¿Qué los lleva a cometer el crimen de terminar con la vida de una persona? Una nueva serie de Netflix explicará eso a través de una historia icónica en Estados Unidos.

Este 15 de enero se estrenó la serie documental que explica qué llevó a la superestrella de fútbol americano de la NFL, Aaron Hernández, a convertirse en un asesino y terminar con su carrera y su vida.

El programa tendrá tres capítulos y, según indican en la página oficial, estará contada “a través de entrevistas con amigos, jugadores y testigos”, además de material de archivo.

“Tenía problemas de drogas, de armas, Aaron estaba totalmente al límite”, afirman las fuentes en el tráiler del documental, publicado el pasado 7 de enero.

Go beyond the headlines and find out how Aaron Hernandez went from in-demand athlete to wanted man.



Killer Inside: The Mind of Aaron Hernandez premieres January 15 pic.twitter.com/ZY5N8IoirW