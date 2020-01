Anime Expo Santiago contará con samurái de Kill Bill: Revisa dónde adquirir entradas

Anime Expo Santiago, la convención de animé, cómics y cultura oriental con mayor convocatoria y trayectoria en Chile, anunció su parrilla de invitados internacionales que se presentarán en la edición número 29 del evento, a realizarse los días sábado 1 y domingo 2 de febrero en Estación Mapocho.

La convención, que reúne a toda la comunidad de seguidores de animé, videojuegos, cosplay y cultura japonesa, contará con un estelar invitado: La mente tras las icónicas escenas de Kill Bill, Tetsuro Shimaguchi, será la gran atracción de evento.

Particularmente recordado es el enfrentamiento entre la protagonista, The Bride (Personaje encarnado por Uma Thurman), contra 88 guerreros en un club nocturno en Tokio, considerado entre las mejores escenas de pelea de la historia del cine, que fue coreografiado por él.

Otra invitada será Mika Kobayashi, la voz femenina del animé. La cantante japonesa llegará por primera vez a Chile para presentar todo su repertorio de canciones de diversas películas y series como Attack On Titan, Kill La Kill, Ao no Exorcist y Aldnoah Zero.

Otros invitados

Mika Kobayashi se presentará el domingo 2 de febrero en el escenario de AEX 29.

LadyBeard, figura del Kawaii Metal visita por primera vez Chile / sábado 1 de febrero

Satoshi Shiki: El mangaka detrás de Attack On Titan – Before The Fall/ 1 y 2 de febrero

Faylan: La diva del anisong de la siguiente generación / sábado 1 de febrero.

The Covers Dúo / domingo 2 de febrero.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través del sitio web de Anime Expo y en las tiendas Zaga (Eurocentro), Todofuken (Dos Caracoles) y Crazy All Comics (Portal Lyon).