Estos son los videojuegos más esperados para este 2020

Sitios especializados han advertido que este será un año particular, debido al lanzamiento de nuevas consolas como de PlayStation, Nintendo y Xbox One.

Aunque son equipos que tienen una amplia aceptación en el mercado, es válido afirmar que los juegos de PC seguirán teniendo una presencia importante en las ventas.

Es por eso que durante estos próximos 12 meses, los desarrolladores tendrán la dificil tarea de cumplir las expectativas y promesas a los consumidores.

Aquí hay una lista de los videojuegos más esperados para este 2020:

"Cyberpunk 2077"

El juego de ficción "Cyberpunk 2077" estará disponible a partir del 16 de abril para consolas como el PS4, XBOX One y PC.

Este es uno de los lanzamientos más esperados, porque sus creadores, de "The Witcher" tuvieron mucho receptividad en el 2019.

Por lo que los usuarios esperan sea igual o mejor. En las imágenes promocionales se deja ver un mundo plagado de ciborgs, bandas callejeras o amenazas tecnológicas que los usuarios deberán eliminar, según El Espectador.

"Dragon Ball Z: Kakarot"

Otro de los grandes y con más de un centenar de seguidores, llega a las consolas PS4, Xbox One y PC la nueva entrega de "Dragon Ball Z: Kakarot".

Es considerado un RPG que ocupará toda la historia de la icónica serie animada, incluyendo el famoso capítulo en que Gokú y Piccolo van a la autoescuela.

"Ori and the Will of the Wisps"

El 11 de marzo llegará a las consolas Xbox One y PC, el nuevo juego "Ori and the Will of the Wisps", que trata de un mundo ficticio donde el usuario debe enfrentarse con monstruos para salvar el mundo.

Este sería una secuela de "Ori and the Blind Forest" que ha ido perpetrando desde su anuncio, solo que este lanzamiento cuenta con mejoras en la narrativa y sus personajes.

"Final Fantasy VII Remake"

Su fama se debe al éxito que significó su primera versión en PlayStation, por lo que "Final Fantasy VII Remake" cuyo lanzamiento es el 3 de marzo del 2020, tiene a sus fans con los nervios de punta, apunta el portal Xataka.

"The Last of Us 2"

El videojuego "The Last of Us 2" llegará únicamente para las consolas PS4 el próximo 29 de mayo.

Es muy utilizado por combinar la superproducción de acción con la narrativa propia de una novela.

Esta es una nueva oportunidad a sus protagonistas, Ellie y Joe para dar vida a una nueva historia de violencia, humanidad y amistad.