¿Lo notaste? El detalle oculto en el "Joker" que demostraría la transición de Arthur Fleck

"Joker" fue una de las películas más taquillera de 2019, coronado a Joaquin Phoenix como un Globo de Oro como mejor actor, reconocimiento que podría repetir en los Oscar.

La cinta de Todd Phillips continúa revelando detalles a sus espectadores que podrían haber pasado desapercibidos, pero que los fanáticos han hecho notar

Fue así como la cuenta FilmEasterEggs dio a concoer un detalle que hace referencia al rostro de Arthur Fleck (Phoenix). Las ambulancias de Gotham muestran la transformación en el Joker, reflejando su rostro y una sonrisa después de esta transformación.

