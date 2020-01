Fesiluz: Conoce los precios y horarios del festival de luces chinas

View this post on Instagram

Estamos ubicados en la comuna de Quinta Normal, en el Parque Fluvial de la Familia. ¡Te esperamos! ☀️ - Ven a disfrutar de nuestras 30 estructuras iluminadas de hasta 25 metros de alturas. 🎏🎎 - 📸:@marce_alvarezp 🎎🎋🎏🎐🎑🌆 ¡Hermosa foto! ❣️