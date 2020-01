¡Atención usuarios de WhatsApp! Advierten sobre nueva estafa con la portabilidad numérica

WhatsApp es la aplicación de mensajería con más usuarios en todo el mundo, algo que la hace el objetivo perfecto para las redes de delincuencia internacional.

Y como ha sucedido en otras ocasiones, una nueva estafa viral -que ya ha afectado a cientos de personas en Sudáfrica- se esparce por el mundo y todo se relaciona con el "phishing", técnica de ingeniería social utilizada por delincuentes para obtener información confidencial haciéndose pasar por una comunicación confiable y legítima.

Compañías telefónicas sudafricanas han advertido que la estafa consiste en utilizar la portabilidad numérica para luego exigir dinero a los contactos del usuario afectado.

De acuerdo a los expertos, el fraude comienza cuando los estafadores se dirigen a compañías telefónicas y presentan un número como propio, para solicitar la portabilidad desde otra empresa.

Una vez que logran "cambiarse de compañía" y con una nueva tarjeta SIM, los delincuentes asocian el número a un smartphone e instalan la aplicación WhatsApp.

Una vez que poseen el número de la víctima, envían mensajes a sus contactos solicitando sumas de dinero por alguna "emergencia". En caso de que algún amigo o familiar sospeche sobre el fraude, los estafadores tienen el control total de la cuenta y evitan que la víctima pueda contactarse con sus conocidos.

And they port numbers to @MTNza. My @CellC_Support number was ported to mtn by the hacker. Hence they we able to go to my Whatsapp. pic.twitter.com/b3KnPcYluL