Hyundai lanza "Venue" en Chile: Seguro, moderno y funcional

Comenzado el 2020, Hyundai mira el año que se fue de manera positiva, escalando a los primeros puestos en venta en la categoría SUV, incluso alcanzando el primer lugar durante septiembre de 2019. Sin embargo, la meta es consolidarse y para eso aparece el nuevo modelo "Venue", que promete encantar reuniendo lo mejor de los clásicos de la marca coreana.

Venue aterriza en el país tras su revelación en el Salón de Nueva York en julio del año pasado, para cautivar a quienes buscan un auto seguro, moderno y funcional, posicionándose por debajo del exitoso Creta y con el objetivo de ser el modelo de entrada a los subcompactos.

Heredando la estética de la Santa Fe -presentada en 2018-, el Hyundai Venue agrega una carrocería bitono, tomando una personalidad propia, además de toques modernos y robustos. Detrás de ello se esconde la seguridad del pilar A que, con una inclinación, no quita espacio para la cabeza de sus pasajeros, ni afecta la visibilidad. A esto se suma el alerón trasero, los grupos ópticos y reflectores del parachoques en la zaga.

El nuevo SUV posee un maletero con una capacidad de carga de 350 litros en un vehículo con 4.040 mm de largo, 1.770 mm de ancho y 1.565 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.520.

"Con la incorporación del nuevo Hyundai Venue completar nuestra familia de SUVs en Chile, ofreciendo un nuevo nivel de entrada al segmento, con un modelo atractivo para los jóvenes urbanos y aventureros", relata el gerente División Automotriz Grupo Gildemeister, Máximo Morel.

Interior cómodo y tecnológico

Teniendo a los jóvenes como objetivo para encantar, el interior del Venue posee un espacio envidiable comparado con otros SUV, gracias a los 2.520 mm de distancia entre ejes que, combinado al diseño, ofrecen un habitáculo muy confortable.

El equipamiento del nuevo modelo de Hyundai contiene dos airbags (aumentable a seis), frenos de disco en sus cuatro ruedas en sistema ABS con EBD, entregando seguridad total tanto por dentro como por fuera con su carrocería.

La funcionalidad también se hace presente con cámara y sensores de retroceso, aire acondicionado, kit eléctrico completo (alzavidrios, cierre centralizado y retrovisores abatibles), Bluetooth, control de audio al volante, volante regulable en altura y profundidad, además de un sistema de audio con pantalla táctil de 8” con Apple Carplay & Android Auto.

Si se buscan versiones más completas, se puede llegar a tener asistente de arranque en pendiente (HAC), control de estabilidad (ESC), climatizador, asientos delanteros calefaccionados, espejo retrovisor electrocromático, focos traseros LED, modos de conducción, Smart Key, botón de encendido y tapiz pomo y volante de cuero.

Eficiencia total en todas sus versiones

Para quienes buscan un primer auto, el Hyundai Venue no solo ofrece gran tecnología y seguridad para sus pasajeros, sino que también eficiencia para que conducir sea un placer en ruta al menor costo por kilómetro.

Automotores Gildemeister trae sus cuatro versiones con motor 1.6 litro y 123 caballos de fuerza (hp), sumándole 151 Nm de torque a 4.850 rpm. y una caja -manual o automática- que llega hasta las seis marchas.

Su propulsor traspasa la potencia al eje delantero, lo que se traduce en un consumo mixto de 14,1 km/l asociado a su caja manual (13,5 km/l con la automática) y unas emisiones de CO2 de 169 gr/km (176 con la transmisión AT), según su homologación Centro de Control y Certificación Vehicular 3CV del Ministerio de Transportes.

Morel agrega que "este nuevo SUV compacto busca posicionarse como uno de los líderes en el mercado con un espíritu libre, de diseño atrevido, tecnología superior, conectividad con el usuario y altos estándares de seguridad".

Disponible oficialmente desde el 14 de noviembre pasado a lo largo de toda la red de concesionarios Gildemeister, el Hyundai Venue se presenta con precios con financiamiento que parte en los $10.190.000 de la versión MT Plus, sigue en los $11.790.000 de la MT Value, sube hasta los $12.590.000 de la AT Value y cierra en los $13.190.000 de la AT Premium. Además, su garantía es de 5 años o 100.000 kms, lo que ocurra primero.