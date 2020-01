A 10 años de su muerte: Las "nenas" de Sandro buscan mantener vigente al cantante

Lo que hay por Sandro es amor verdadero, un amor juvenil que envejeció pero que no murió. A 10 años del fallecimiento del cantante muchas son las iniciativas, tanto dentro como fuera de Argentina, para mantener viva su obra musical y artística.

“Yo no nací. A mí me trajo una bandada de gorriones y me depositaron en el vientre de mi madre”, dijo alguna vez Roberto Sánchez, o mejor conocido como Sandro de América.

En su memoria sigue al aire, en su país natal el programa radial ‘A todo Sandro’ (fundado en 1999) donde el ídolo llegó a comunicarse para anunciar sus conciertos y saludar a sus ‘nenas’.

Según Silvia Silberman, una de las activas de su Club de Fans, con 60 años, el amor por Sandro comenzó desde muy jóvenes. "Lo empecé a seguir cuando tenía trece años. Una vez tuvimos un problema con la primera mujer de Roberto; llamó al club de fans para quejarse porque le mandábamos cartas a su marido”, citó Pablo Procopio en Gente.

Muchas de sus seguidoras más rudas rondan los 60 años, y es natural, pues se trató de una generación que disfrutó plenamente los años de mayor esplendor de este artista que supo cautivar al público en buena parte de América Latina, España y los Estados Unidos. Para ellas y para muchos melómanos, la calidad artística de Sandro trascenderá el tiempo.

“Aunque hace 10 años que no está con nosotros, su imagen está presente. Sandro no es sólo de sus Nenas; es un ídolo que trasciende las barreras de las generaciones. Siempre lo recordamos con alegría y emoción”, cuentan Rita Cersócimo (62) y Mabel Armentía (62), dos de las fans, quienes contaron que todos los sábados se reúnen en los estudios de la estación de la radio Cadena, -ubicada en Lanús Oeste- cada sábado de 1 a 3 de la tarde para compartir anécdotas, mostrar discos, afiches, boletos a conciertos y fotos con la estrella que tanto quisieron.