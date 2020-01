Amor en la alfombra roja: Las parejas que se robaron las miradas en los Globos de Oro 2020

La alfombra roja de los Globos de Oro 2020 vio pasar a cientos de las máximas estrellas del cine y la televisión.

Pero también hubo espacio para el amor. Varias parejas del espectáculo posaron en el Beverly Hilton de Los Ángeles, California, entre ellas Kit Harington y Rose Leslie, y Lucy Boynton y Rami Malek.

Nick and Priyanka at the #GoldenGlobes! Credit to GettyImages pic.twitter.com/sydIMYT24r