15 películas para ver antes o después de "Joker"

La película “Joker” sigue siendo una de las mejores películas de los últimos meses. Pero la obra de Todd Phillips, protagonizada por Joaquin Phoenix, no es la única y se encaja en un listado de tramas audaces, protagonizadas por figuras intensas e inolvidables del séptimo arte.

Descubre 15 películas ideales para ver antes o después de “Joker”:

Taxi Driver

Esta película fue una inspiración para Joker. En ella, Travis Bickle es un joven veterano de Vietnam que regresa a las calles de Nueva York trabajando como taxista, cuando su camino se cruza con la joven Betsy e Iris, una prostituta de 12 años, que lo hace rebelarse con todo y con todos.

The Dark Knight

Los jefes del crimen de Gotham aceptan la propuesta hecha por el Joker, personaje icónico de Heath Ledger, y lo contratan para luchar contra Batman.

Serpico

Con actuación de nadie menos que Al Pacino, la trama gira alrededor de un policía que rechaza los sobornos que se le ofrecen y se ve marginado por colegas que conspiran con la corrupción. Su lucha solitaria termina amenazando sus vidas y minando su prestigio dentro de la corporación.

The King Of Comedy

Con una propuesta inusitada, la película retrata Jerry, un reconocido presentador de televisión que es secuestrado por el aspirante a comediante Rupert Pumpkin y su amiga Masha. Para escapar de la situación, él le da espacio a Rupert en su programa de televisión para que pueda presentar su número.

La Naranja Mecánica

En una Inglaterra desolada del futuro, reina la violencia de las pandillas juveniles, provocando un clima de terror con personajes marcados por características intensas y extrañas.

Fort Apache, The Bronx

Este drama policial interesante y poco recordado cuenta la historia del policía veterano Murphy, alguien cínico, pero moralista y honesto, que le da la bienvenida al joven Corelli (Ken Wahl) como socio e intenta mostrar los peligros de la profesión.

Death Wish

Después de vivir un crimen brutal, Kersey se arma y comienza a patrullar las calles, asesinando a asesinos y ladrones y obsesionándose con hacer justicia. Sin embargo, él no sabe que también está siendo perseguido.

Network

Un presentador de noticias recibe la noticia de que es despedido debido a sus bajas calificaciones. Después de comunicar su partida de la estación y advertir que se suicidará la próxima semana, el público solicita su regreso. Sin embargo, ahora él actúa como profeta loco, teniendo un comportamiento loco que conquista al público, pero que también hace enemigos.

Natural Born Killers

Una mirada controvertida sobre la forma en que los medios retratan los criminosos presenta dos jóvenes asesinos en serie atractivos que se convierten en queridos tabloides, gracias a una prensa sensacionalista.

Dog Day Afternoon

Basado en una historia real, Al Pacino vive Sonny Wortzik, un ladrón que decide robar un banco en un caluroso día de Nueva York y se ve envuelto por un circo gigante creado por los medios.

One Flew Over The Cuckoo's Nest

Un prisionero finge estar loco para no trabajar y va a una institución para enfermos mentales donde alienta a los reclusos a rebelarse contra las estrictas reglas impuestas por la enfermera jefe. El no tiene idea de qué precio pagará por desafiar una clínica "especializada".

Mean Streets

Johnny Boy, un joven enojado, agresivo y sin escrúpulos se está metiendo en problemas por las deudas de juego con Harvey Keitel. La película retrata la vida cotidiana de estos dos individuos, en medio de la realidad violenta de los suburbios de las grandes ciudades.

You Were Never Really Here

Joaquin Phoenix vive un veterano de guerra que se gana la vida rescatando a mujeres atrapadas en cautiverios trabajando como esclavas sexuales. Después de una misión fallida en un burdel de Manhattan, la opinión pública se vuelve contra él y una ola de violencia se desata en la región.

The Master

Una vez más, Phoenix interpreta a un hombre psicológicamente en crisis, Freddie, un ex alcohólico que se convierte en miembro de una organización religiosa, pero comienza a cuestionarse cuando el culto adquiere proporciones preocupantes.

Logan

En un futuro cercano, un cansado Logan cuida al enfermo profesor Xavier en un escondite en la frontera mexicana. Pero los intentos de Logan de esconderse del mundo y su legado se ven interrumpidos por la llegada de una joven mutante perseguido por las fuerzas oscuras.