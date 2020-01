Centro Arte Alameda abre cuenta bancaria para recibir donaciones tras incendio

View this post on Instagram

Comenzamos el 2020 como nunca pensamos. Estamos unidos y llenos de energía para continuar trabajando por la cultura en Chile. @centroartealameda agradece sincera y profundamente todas las muestras de cariño y preocupación de las cientos de personas que se han acercado para colaborar de una u otra manera tras el incendio del 27 de diciembre (2019) que quemó gran parte de nuestro querido e histórico edificio. Abrimos una cuenta vista para canalizar las donaciones. Como dijo nuestra directora, @roserfort, “Centro Arte Alameda lo vamos a reconstruir y parar entre todxs” 🌹 *Información de cuenta al final del post ⬇️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Este hecho enluta el mundo de la cultura y las artes, a diversos artistas de todas las áreas que han desarrollado su carrera de la mano de este centro cultural. La pérdida de la infraestructura y equipo técnico es un golpe que no solo afecta a los más de 30 trabajadores, sino a todos quienes lo utilizan como plataforma de difusión para sus expresiones creativas. La cultura no es el enemigo, la cultura aporta a la sociedad una perspectiva de reflexión sobre las diversas realidades en pos de mejorar y transformar esas mismas realidades. Durante 27 años eso es lo que Centro Arte Alameda ha contribuido al país una visión abierta, comprensiva y empática donde todos los actores sociales son escuchados y tienen cabida. También tendremos un crowdfunding más detallado con las necesidades específicas. Las donaciones se destinarán, entre otros, a mantener activo el equipo de trabajo y así poder concretar el plan de reconstrucción. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ _____________________________ BANCO ESTADO CUENTA VISTA CORPORACIÓN CULTURAL ARTE ALAMEDA Número: 28270424882 RUT: 65.003.128-8 CORREO: donaciones@centroartealameda.cl _____________________________ #centroartealameda #cineartealameda #cine #arte #cultura