El mensaje del "Puma" Rodríguez a dos años de su trasplante

View this post on Instagram

Tal día como hoy, en 2017 volví a nacer. Hace 2 años fue el trasplante que me dio esta nueva y maravillosa oportunidad. Bendito Cristo que permite milagros como el mío para seguir en el cuerpo un tiempo más. Quiero dar las GRACIAS a todas las personas que ayudaron a que esto fuese posible, y les digo que no pierdan la FE, todo es posible si puedes creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando te suceda algo que creas que es muy malo en tu vida primero dale gracias a Dios, y después hazte cinco preguntas: ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por Qué? y ¿Para Qué? Detente en el ¿Para Qué? porque por alguna razón Dios permite que sucedan las cosas en nuestras vidas, para testificar de lo hermosa que es su misericordia y sus planes. IINFINITAS GRACIAS a todos, los amo en el amor de Cristo!!