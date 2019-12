Autora de Harry Potter defendió a una persona transfóbica y la critican en redes

La autora de Harry Potter, J. K. Rowling, se ha metido en un lío. Resulta que la escritora de 54 años salió en defensa de una mujer llamada Maya Forstater, que decía en sus redes sociales no estar de acuerdo con la Ley de Reconocimiento de Género.

Desde 2005, en el Reino Unido se permite por esta ley que las personas que requieran cambiar de género pueden hacerlo.

Nada hubiese pasado si solo fueran los comentarios de la twitera, pero las opiniones de una celebridad como Rowling no iba a pasar por debajo de la mesa, más si su obra maestra, Harry Potter, enarbola banderas del respeto mutuo y la unidad.

Maya había comentado: “Los que defienden los derechos humanos y los derechos de las mujeres están metiéndose en problemas para evadir decir la verdad: los hombres no pueden volverse mujeres”.

Y Rowling acusó: “Comparto las preocupaciones de @fairplaywomen, el ampliar radicalmente la definición de ‘mujeres’ para que pueda incluir tanto a hombres como a mujeres lo vuelve un concepto sin significado”.

Maya había expresado: "Algunas personas transgénero tienen cirugías cosméticas. Pero la mayoría conserva sus genitales de nacimiento. La equidad y seguridad de todos debería ser protegida, pero las mujeres perderemos nuestra privacidad y seguridad si los hombres son permitidos en nuestros dormitorios, cambiadores, prisiones y equipos deportivos".

La mujer fue despedida de su empleo pues a consideración de sus jefes, usó un lenguaje ofensivo y excluyente.

El caso fue a la corte sin mucho éxito por parte de la demandante a tal punto que lo dicho por el juez fue claro como el agua:

“Si una persona hizo la transición de hombre a mujer y tiene un Certificado de Reconocimiento de Género, esa persona es, legalmente, mujer. Eso no es algo que Forstater pueda ignorar. […] Sus comentarios no se pueden respetar en una sociedad democrática”, puntualizó.

Pero Rowling la defendió con palabras que resumen su visión muy clara sobre el tema: La autora de Harry Potter no está de acuerdo con la reasignación de género.

“Por favor, vístete como quieras... Llámate a ti mismo como quieras... Duerme con cualquier adulto con consentimiento que quieras... Vive tu mejor vida en paz y seguridad.. Pero, ¿forzar a mujeres a abandonar su trabajo por decir que el sexo es algo real?”, dijo.

Dress however you please.

Call yourself whatever you like.

Sleep with any consenting adult who’ll have you.

Live your best life in peace and security.

But force women out of their jobs for stating that sex is real? #IStandWithMaya #ThisIsNotADrill