Festival "Para que nunca más": Revisa el horario en que se presentarán los artistas

⏰Presentamos el time table oficial para que nunca más! Ya somos 9.000 colaboradores en esta gran causa. Tickets a la venta en passline.cl Niños mayores de 12 años pagan entrada. Se permite el ingreso de snack y botellas o envases que puedan contener líquido vacíos ya que tendremos puntos de hidratación alrededor de todo el evento para que hagas refill cada vez que necesites. Existirá servicio de foodtrucks durante todo el evento, como venta de bebidas, redbull y jugos. Las puertas se abren a las 10:00am y el show inicia a las 11:00 de la mañana. Recuerden llevar bloqueador solar. Súmate y recuerda que toda la utilidad del evento va en un 100% a beneficio de los damnificados oculares. #porchile #porgustavo #porlosojosdechile #paraquenuncamas