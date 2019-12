Diseñado para público gamer: Este es el smartphone más potente del mundo

AnTuTu, la herramienta de evaluación de software china que se usa comúnmente para comparar teléfonos y otros dispositivos, informó cuál es el smartphone más potente del mundo en el mes de noviembre.

Tal vez pueda sorprender que no se trate de marcas como Samsung o Huawei, pero sí deja claro que el aparato es muy bueno.

Se trata del “Asus ROG Phone 2”, un teléfono diseñado para el público gamer, el que destaca por su procesador Snapdragon 855+ y una memoria RAM de 12 GB.

El aparato tiene un “exclusivo sistema de enfriamiento GameCool II con una cámara de vapor 3D”, según informa el medio La República.

El fono, entre otras cosas, “está construido en vidrio y marco de aluminio, integra un panel AMOLED de 6,59 pulgadas con resolución Full HD+ y una tasa de refresco que puede llegar hasta 120 Hz”.

@AnTuTuLabs Report: Global Top 10 Best Performing Flagship Phones, November 2019

What are the best flagship phones on the market right now? Check out our November ranking as measured by the average Antutu score.

For more information, please visit https://t.co/jYV0PxcC8D pic.twitter.com/da7Q8QCHWU