Acusan sexismo: Cómo un comercial de bicicletas terminó con perdidas millonarias para empresa estadounidense

La empresa estadounidense Peloton vio en Navidad una gran oportunidad para promocionar su bicicleta estática que tiene un valor de 2.200 dólares y para esto creó un anuncio publicitario que, lejos de ayudarlos, perjudicó a la marca.

En el anuncio de 31 segundos aparece una mujer, llamada ficticiamente Grace, quien es sorprendida por su novio con una de estas bicicletas. Tras esto, ella se graba durante un año haciendo ejercicios para finalmente mostrarle el resultado a su cónyuge diciendo a la cámara "hace un año no me di cuenta de cuánto me cambiaría esto", junto a una expresión en su rostro que varios calificaron como miedo.

Sin embargo, la publicidad generó un gran rechazo en los usuarios quienes acusaron a Peloton de machista por promover estereotipos corporales "delgados" en mujeres y incentivar dinámicas tóxicas en parejas, donde la mujer necesita la aprobación del hombre.

La situación generó incluso que la empresa tuviera un 10% menos de acciones, perdiendo casi 1,5 millones de dólares, según informó Forbes. "El anuncio es una fantasía del hombre: ser héroes del regalo y tener esposas más delgadas", dijeron algunos publicistas.

Nuevo comercial

La protagonista del comercial fue la actriz Mónica Ruiz, quien personificó a la esposa "preocupada" por complacer a su esposo. Incluso expresó en una entrevista a Good Morning América que su "imagen está asociada con el sexismo, con el patriarcado, con abusos ".

Además hizo una autocrítica por su actuación indicando que "honestamente, creo que fue solo mi cara. Creo que fue mi culpa. Mis cejas parecían preocupadas".

Tras volverse viral, el actor y empresario Ryan Reynolds la contactó para que hiciera uno de los anuncios de su marca de licores Aviation Gin. En este nuevo comercial, Ruiz aparece junto a dos amigas tomando en un bar quienes le dicen que ahora "está segura" y que este es un "nuevo comienzo".