"Dejó un gran vacío": El recuerdo de Yoko Ono sobre John Lennon a 39 años de su muerte

La artista plástica Yoko Ono dedicó un mensaje en su cuenta Twitter en memoria de su esposo John Lennon, en ocasión de los 39 años de su asesinato en Nueva York.

Ambos regresaban de cumplir una agenda que involucró sesiones de fotografías, y entrevistas radiales. Yoko iba adelante, a paso apresurado, pues había dejado al hijo de ambos, Julian, en el apartamento del edificio Dakota y querían cenar juntos.

Ella se adelantó y John venía a paso más lento, cuando en la puerta del edificio se aparece un joven aparentemente inofensivo, con lentes y el disco Double Fantasy en la mano. Ese joven era Mark Chapman, su asesino.

Chapman lo abordó, le pidió un autógrafo y sin más, le disparó cinco veces. Cuatro disparos dieron en el cuerpo del artista. Fue recogido en muy mal estado pero con vida, pero falleció a los pocos minutos, camino al hospital Roosevelt.

Chapman no huyó. Se quedó en el sitio a la espera de ser apresado. El fanático obsesivo dijo que solo quería ser famoso.

"La muerte de un ser querido es una experiencia que deja un gran vacío. Después de 39 años, Sean, Julian y yo aún lo extrañamos", escribió Yoko en un tuit.

The death of a loved one is a hollowing experience.

After 39 years, Sean, Julian and I still miss him.

Imagine all the people living life in peace.

Yoko Ono Lennon

8 December 2019#enoughisenough #peace #guncontrolnow #gunviolence #nra #guns #gunsafety #firearms #endgunviolence pic.twitter.com/0CfXkvEO93