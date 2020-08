A pocas horas de que comience una nueva versión del Cyberday, expertos advierten sobre las diversas estafas que suelen realizarse en algunos sitios web y redes sociales.

Se trata de productos que nunca llegan a su destino y también sobre desconocidos que aprovechan el momento para, incluso, robar datos de tarjetas bancarias.

Estafas en el Cyberday

Patricia fue una de las personas afectadas por una estafa en este contexto, al solicitar un producto de limpieza (desinfectante en aerosol) que se encontraba en oferta.

"Ella lo estaba vendiendo a $2.500, y después cuando yo le hablé me dijo que lo estaba vendiendo a $2.100"

A su vez, dijo que "compré a las 8 de la noche y me dijo que antes de las 9 y media el producto estaba en mi casa. Entonces dieron las 9 y media y le empecé a hablar y ahí me bloqueó".

En total, Patricia perdió alrededor de $50 mil: "Hice toda la gestión y ahora hay que confiar en la justicia. La denuncia está hecha".

Aumento de estafas en internet

Sin embargo, no solo Patricia ha caído en este tipo de estafas, sino que cientos de personas han sido afectadas por este delito que va en aumento.

Ignacio Vigouroux, director creativo de la organización "Descuentos Ratas", que tiene como objetivo verificar la autenticidad de las ofertas, explicó que "empezaron a llegar productos muy caros a precios ridículos".

"Estos tipos solo pedían pagos por transferencias, nada de tarjetas de créditos y además no tenían domicilio comercial", sostuvo.

Ignacio afirmó que una de las estafas más reiteradas es la venta de celulares a bajo costo: "Estamos hablando de iPhones que valen $1 millón a $300 mil o recién salidos de $600 mil a dos por $200 mil o $250 mil, que es imposible".

Celulares a bajo costo

Otro de los afectados fue Kevin, que vio una oferta de celular por internet y decidió comprar el producto, pero el teléfono nunca llegó.

"Yo no podía hacer un seguimiento al producto. Ahí me asusté y empecé a averiguar. Ahí encontré a otra persona que colocó un reclamo, pero por otra página, y me metí a esa página y era la misma. Ahí me di cuenta que era una estafa", aclaró.

Según el director de creativo de "Descuentos Ratas", páginas como GamaChile o MovChile llevan bastante tiempo realizando este tipo de estafas.

"Parece una página muy oficial pero ha sido denunciada innumerables veces por mucho tiempo, pero no cambia de nombre ni la dan de baja. Hay muchos clones (páginas que ocupan la misma plantilla, descuentos y textos) que una vez denunciados desaparecen y la gente estafada queda de brazos cruzados", dijo.

En este sentido, aclaró que "GamaChile es la que más ha sobrevivido y no sabemos por qué".

¿Qué dice Carabineros?

La Teniente Javiera García, del OS9 de Carabineros, analizó la página GamaChile e indicó que "hemos detectado que muchas de las bandas que están a través de estos sitios incorporan el candado (ubicado al costado de la URL) para tener la confianza de los usuarios".

"Ofertas donde un precio original bordea el millón de pesos y queda en un precio que no supera la mitad de este, ya podría ser llamativo porque ni siquiera cubre el costo del producto", aclaró.

En esta línea, expresó que "recomendamos que cuando uno vaya a hacer un tipo de compra en la web, que pueda privilegiar sistemas de pagos oficiales. Transferencias a terceros, a personas que no conoce e incluso que no tienen ningún tipo de relación con el vendedor, ya es extraño. Podría tratarse de un tipo de estafa".

Por último, el director nacional del SERNAC, Lucas del Villar, agregó que "hay que cuidarse de estas ofertas que muchas veces parecen ser milagrosas (...) Sobre todo en esta situación de pandemia han proliferado múltiples formas de estafar a los consumidores".