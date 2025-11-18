Ripley presentó 'Ripley Beauty', su nuevo concepto de maquillaje y perfumería en Costanera Center

El pasado 14 de noviembre, Ripley inauguró en Costanera Center “Ripley Beauty”, un nuevo formato orientado a renovar la experiencia de compra en la categoría de belleza. Este espacio reúne una amplia selección de maquillaje, skincare, fragancias y cuidado capilar, con una propuesta más dinámica y especializada para el público.

La apertura, realizada desde las 16:00 horas, incluyó activaciones en tienda y sorpresas para los asistentes, marcando el debut de este concepto que busca modernizar la forma en que los clientes descubren y prueban productos de belleza dentro del retail.

“Esta es una completa reconceptualización de cómo entendemos la relación entre los clientes y nuestros espacios. Nuestro objetivo es darle visibilidad a todas las marcas para que los clientes sientan que están en una experiencia de lujo, rodeados de las mejores marcas, pero de manera cercana”, afirmó la gerenta divisional Belleza de Ripley, María José Rivera.

Amplia selección de marcas internacionales

La apertura incorpora un portafolio exclusivo de 16 marcas internacionales, entre ellas NYX y Beauty Plus, además de firmas que debutan por primera vez en Chile como Dolce & Gabbana Makeup, Shiseido, Amplen, Lavida y Nudestix.

Según Ripley, esta renovación busca responder a las necesidades de clientas de distintas generaciones, desde la Gen Z hasta las consumidoras más tradicionales, ofreciendo un espacio que combina marcas de nicho, referentes nacionales y la creciente tendencia de la belleza coreana.

El departamento de belleza también fue completamente rediseñado para entregar una experiencia más inmersiva y personalizada, convirtiéndose en el punto central de esta inauguración. El cambio más profundo se observa en la categoría de perfumería y se suma a un hito transversal: todas las tiendas Ripley Beauty ampliarán en promedio un 30% su superficie, lo que permitirá incluir nuevas zonas de experiencia, más servicios y una exhibición más amplia de productos.

La inciativa llega a regiones

La inauguración de Ripley Beauty es parte de una estrategia para expandir este formato a nivel nacional, tanto en tiendas físicas como a través de la App y Ripley.com. Tras su apertura en Costanera Center y Viña del Mar, el concepto llegará próximamente a Valdivia y Temuco. Según la compañía, el objetivo es incorporar más espacios centrados en las necesidades de las mujeres, promoviendo el autocuidado y la experiencia de compra.