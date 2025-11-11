Chile avanza en movilidad eléctrica: Experiencia E reunió vehículos, tecnología y soluciones de carga

Experiencia E, el evento enfocado en innovación y energías sostenibles, reunió en su reciente edición en Espacio Riesco, diversas propuestas vinculadas a la movilidad eléctrica. Durante las jornadas, los asistentes pudieron conocer y probar distintos tipos de vehículos eléctricos, como autos, motos, scooters y e-karts, permitiendo acercar esta tecnología al público de manera práctica.

El objetivo fue mostrar que los vehículos eléctricos no solo generan menos emisiones, sino que también ofrecen ventajas en términos de eficiencia, velocidad y reducción de ruido. La iniciativa buscó evidenciar que la electromovilidad ya es una alternativa viable y en crecimiento, más que una proyección a futuro.

La movilidad eléctrica suma nuevos espacios de prueba

En Chile, la infraestructura también avanza a paso firme. Actualmente, ya existen más de 1.200 puntos de carga a lo largo del territorio nacional y las ventas de autos eléctricos superaron las 25 mil unidades solo este año.

"El cargador ultra rápido puede conectarse a cualquier auto y dada su alta capacidad puede cargarse entre 15 y 20 minutos en muy poco tiempo. Tenemos proyectos que estamos desarrollando para que tenga presencia en carreteras", comentó Jaime Echenique, Responsable Movilidad Eléctrica de Enel.

Actualmente, la oferta de vehículos eléctricos y puntos de carga continúa en expansión, lo que permite que más personas puedan acceder a esta tecnología en su uso cotidiano.