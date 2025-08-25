Movistar Live Shopping by Mega tendrá edición especial por el Mes del Gamer este 26 de agosto

Este martes 26 de agosto a las 21:00 horas, Movistar Chile celebrará el Mes del Gamer con una edición especial de su Live Shopping by Mega, transmitido a través de www.mega.cl.

Durante el evento, se lanzarán descuentos en equipos y accesorios pensados especialmente para gamers , en una transmisión en formato vodcast directamente desde el estudio. La conducción estará a cargo de Pancha Sky, Rocío Madariaga y el reconocido creador de contenido Dylantero, quienes presentarán en vivo los productos destacados y todas las ofertas disponibles en esta venta especial dedicada a la comunidad gamer.

Transmisión en vivo

En el programa en vivo se sortearán dos premios de productos: unos Honor Choice Earbuds x7 Lite y un Zte nubia gamepad 2.

También, se activará una "alarma de cupón" que otorgará un descuento de $5.000 en accesorios en movistar.cl para compras sobre $20.000.

¿Cómo comprar?

Una vez iniciado el evento, los conectados podrán comprar por medio de una pasarela de pago, la cual les permitirá adquirir los productos mediante un link desde el mismo live.

Paso a paso:

Elegir el producto Agregar al carrito de compra Pagar desde la misma plataforma

Recomendaciones para los conectados: