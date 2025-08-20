Tal Ben-Shahar, referente mundial en psicología positiva, se presentará en Chile con Mentes Expertas

El interés por la psicología positiva y el bienestar ha crecido en los últimos años, impulsando la llegada de referentes internacionales en la materia. En este contexto, Mentes Expertas anuncia la llegada a Chile del reconocido académico y conferencista internacional Dr. Tal Ben-Shahar, considerado el padre de la psicología positiva y uno de los principales referentes mundiales en el estudio de la felicidad.

El próximo 9 de septiembre a las 19:00 horas, en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo, se realizará por primera vez en nuestro país Mentes Expertas de Tal Ben Shahar, con su charla motivacional “Felicidad”, una invitación a reflexionar sobre cómo alcanzar una vida más plena y significativa. 

El profesor se hizo mundialmente conocido por dictar el curso más solicitado de la Universidad de Harvard sobre felicidad, y por definir este concepto como “aquella sensación general de placer y significado; una persona feliz disfruta las emociones positivas al mismo tiempo que considera que su vida está llena de sentido”.

Además, es autor de los best sellers internacionales Happier y Being Happy, traducidos a 25 idiomas, y fundador de la Happiness Studies Academy, institución dedicada a la investigación y enseñanza de la felicidad. Su visión ha influido en empresas, universidades y organizaciones de todo el mundo, siendo consultor de multinacionales y conferencista para compañías Fortune 500.

En sus charlas, Tal Ben-Shahar aborda temas como liderazgo, resiliencia, autoestima, educación, ética y el cumplimiento de metas, siempre desde la mirada de la psicología positiva. 

Quienes estén interesados en asistir pueden adquirir sus entradas en www.passline.cl

 
 
 
