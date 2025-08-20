Fundación transforma residuos en energía solar con lámparas fabricadas a partir de materiales reciclados

A partir de desechos como botellas plásticas, cables y tubos de PVC, la Fundación Litro de Luz desarrolla soluciones energéticas sostenibles, como lámparas solares, para llevar luz a comunidades que no cuentan con acceso a la electricidad.

Presente en 25 países, la organización inició sus operaciones en Chile en 2015 y, desde entonces, ha trabajado junto a diversas comunidades, promoviendo el uso de energías limpias y fomentando la participación activa de sus habitantes.

Uno de estos proyectos tuvo lugar en la comuna de Renca, en donde un grupo de vecinos aceptó el desafío de transformar residuos en energía. De la mano del equipo de Litro de Luz, comenzaron a construir sus propias lámparas solares utilizando materiales reciclados como botellas, tapas y tubos de PVC.

Más que lámparas: Soluciones para comunidades

La iniciativa va más allá de proyectos individuales. Según Doménica Ormeño, directora de Litro de Luz Chile, el trabajo comunitario ha sido clave para ampliar el impacto de la organización: "No sólo fabricamos lámparas solares a pequeña escala, también iluminamos espacios públicos, enseñamos a construir estas soluciones, e implementamos sistemas de riego solar y cargadores en zonas sin acceso a electricidad."

Uno de los proyectos más destacados tuvo lugar en la escuela de María Elena, en donde, y en colaboración con Enel y la comunidad educativa, se creó un cargador de emergencia solar. Montserrat Palomar, gerenta de Sostenibilidad de Enel, lo destaca como una experiencia transformadora: "Fueron los propios niños quienes propusieron la idea, y junto a ellos, estudiantes y profesores, desarrollamos una solución concreta para mejorar su entorno".