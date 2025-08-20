Falabella refuerza su experiencia de compra con nuevo servicio de 'personal shopper' en tienda de Mallplaza Egaña

El interés por experiencias de compra guiadas y adaptadas a cada persona continúa en expansión. Por ello, Falabella amplió su red de "personal shopper" con una nueva sede en la tienda ubicada en el Mallplaza Egaña, que se suma a los seis puntos de atención especializada disponibles desde 2021.

Asesoría personalizada en 90 minutos

El servicio consiste en sesiones de aproximadamente 90 minutos, en las que expertas en imagen apoyan a los clientes en la elección de prendas según tipología corporal, colorimetría y estilo personal. Además, se entregan recomendaciones sobre cómo incorporar las últimas tendencias de moda al clóset de cada usuario.

Rita Miranda, project manager de Experiencias de Falabella, explicó que este tipo de asesorías responde a un consumidor más informado y consciente: "hoy, las personas no sólo compran por necesidad: buscan sentirse seguras, proyectar su personalidad y optimizar su inversión".

El perfil de quienes utilizan el servicio muestra que un 83% son mujeres y un 17% hombres, motivados por distintas razones: desde cambios laborales hasta eventos especiales o bien, la búsqueda de un estilo con el que se sientan cómodos.

Entre las tendencias más demandadas se encuentran los conjuntos sastreros, jeans en cortes wide leg, straight fit o mom jeans, y chaquetas de temporada. También ha crecido la incorporación de ropa deportiva a la vestimenta diaria, combinada con blazers o chaquetas de cuero.

¿Cómo es el proceso?

El proceso comienza con una conversación personalizada para identificar expectativas, estilo de vida y necesidades. A partir de ese diagnóstico, la especialista propone opciones que integran funcionalidad y estética.

Según Miranda, la asesoría no se limita a la elección de prendas, "se trata de acompañar momentos importantes y decisiones con carga emocional. Ayudamos a que cada persona se sienta empoderada, respetando su identidad y maximizando el valor de su compra".

Para quienes estén interesados, las reservas pueden realizarse a través del sitio agendador.falabella.com/mas

o mediante los códigos QR disponibles en tiendas.