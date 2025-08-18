'Robusta y versátil': Kia entra al segmento pick-up en Chile con su primera camioneta, Tasman

En un evento realizado en Espacio Riesco, Kia presentó oficialmente el modelo Tasman, su primera camioneta tipo pick-up. Chile fue elegido como sede de este lanzamiento debido a la diversidad de paisajes que ofrece el país, desde el desierto del norte hasta las zonas más húmedas del sur, ideales para poner a prueba las capacidades del vehículo.

El Tasman marca la entrada de Kia al competitivo segmento de pick-ups en Chile, combinando diseño robusto, tecnología avanzada y versatilidad para distintos tipos de terreno, tanto urbano como fuera de carretera. Su caja de carga permite transportar hasta 1.137 kg y ofrece un volumen de 1.173 litros, gracias a materiales de alta durabilidad que optimizan el espacio y soportan peso considerable.

Diseño exterior y equipamiento

Entre las características exteriores destacan:

Llantas de aleación aro 17”

Luces delanteras Full LED

Pisaderas laterales

Luces traseras LED con diseño distintivo

Nelineros LED, que proyectan un haz de luz brillante y nítido para mejorar la visibilidad

Interior y tecnología

La cabina del Tasman combina comodidad y conectividad, con un panel panorámico formado por la pantalla táctil central y un clúster digital de 12,3". Permite proyectar aplicaciones de manera inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. Otras características incluyen:

Cargador inalámbrico dual

Asientos traseros con compartimiento inferior y reclinación

Climatizador dual

Asientos con tapiz de eco-cuero

Asiento del conductor eléctrico con soporte lumbar

Volante calefaccionado

Disponibilidad en Chile

La Kia Tasman está disponible en Chile desde $35.990.000 IVA incluido. Para conocer todas las versiones y especificaciones, se puede consultar el portafolio completo en el sitio web oficial de la marca.