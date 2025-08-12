¿Cómo mantener tu hogar cálido en invierno?: Descubre alternativas eficientes

Durante el invierno, las bajas temperaturas en gran parte del país llevan a muchas familias a buscar maneras de mantener sus hogares cálidos sin que eso se traduzca en un alto costo en calefacción. Las estufas siguen siendo una de las opciones más utilizadas, acompañando momentos cotidianos como ver televisión, disfrutar de una serie o compartir un café, sin embargo, cada vez toma mayor relevancia la elección de sistemas que permitan un consumo energético más eficiente.

En este contexto, existen distintas opciones de calefacción disponibles en el mercado, las cuales pueden analizarse a partir de sus ventajas, desventajas y gasto energético.

Aire acondicionado

El aire acondicionado, comúnmente asociado al verano, también puede generar calor en invierno. Aunque la inversión inicial suele ser alta, expertos señalan que con la tecnología actual, puede resultar más económico a largo plazo que otros sistemas de calefacción.

Claudio Candia, gerente comercial de Enel X, comentó que la tecnología inverter permite ajustar la temperatura a un nivel fijo, por ejemplo, 20 o 21 grados, y luego disminuir las revoluciones del equipo, reduciendo así el consumo energético mientras mantiene el ambiente climatizado.

En el caso de equipos eléctricos, mantener los espacios herméticamente cerrados y fijar una temperatura constante puede aumentar la eficiencia en el uso de la energía.

Aislantes y burletes

Además de la calefacción, evitar que el calor escape es clave para optimizar el consumo. Desde aproximadamente $4.000, es posible adquirir burletes para sellar ventanas y puertas, reduciendo la entrada de aire frío y la salida de aire caliente.

Andrea Quero, vendedora integral de Sodimac, explicó que los burletes se colocan en el contorno de los marcos y que los modelos de goma flexibles, pensados para puertas interiores o exteriores, se pueden cortar a la medida para un ajuste exacto.

Aislamiento: clave para el ahorro energético

El aislamiento de la vivienda es un factor determinante tanto en invierno como en verano. Mónica Zamora, académica de la Universidad de Chile, señaló que una buena aislación puede generar un ahorro de energía, desde un 30% o más, según informes del Ministerio de Energía.

Como consecuencia, la combinación de tecnología adecuada, un correcto aislamiento y prácticas simples puede mejorar el confort del hogar sin incrementar significativamente los gastos de calefacción.