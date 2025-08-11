Anglo American oficializó recambio número 1.000 de estufa a leña por equipo no contaminante: Conoce la iniciativa

En la Región Metropolitana, la calefacción a leña representa una de las principales fuentes de contaminación por material particulado fino (MP2,5). Se estima que existen más de 80 mil estufas a leña en la capital, concentradas principalmente en las provincias de Chacabuco, Melipilla y Talagante.

De acuerdo con el Ministerio del Medio Ambiente, cerca del 40% de las emisiones de material particulado fino en la región provienen de este tipo de calefacción residencial. Ante este escenario, y con el objetivo de reducir la contaminación atmosférica, Anglo American está impulsando un ambicioso plan para reemplazar, de manera gratuita, más de 57 mil estufas a leña por sistemas no contaminantes de climatización eléctrica.

La iniciativa busca renovar el 70% del parque total de estufas a leña en la Región Metropolitana y contempla un período de ejecución de siete años. El proyecto cuenta con la colaboración de Enel X, la Universidad de Harvard y la Universidad de Santiago de Chile (USACH).

¿Cuáles son los beneficios de este plan de recambio?

Según estimaciones, esta iniciativa generará beneficios económicos por aproximadamente 1.500 millones de dólares. Estos provienen principalmente de ahorros en el ámbito de la salud.

Por su parte, Anglo American destaca que, además de eliminar las emisiones contaminantes hacia el exterior, el recambio de calefactores contribuirá a reducir la contaminación intradomiciliaria, un factor clave en la aparición de enfermedades respiratorias.

Un ejemplo de este impacto es el caso de Juan Carvajal, vecino de Tiltil, quien utilizó estufas a leña durante más de diez años. Tras acceder al programa de recambio, señaló que tomó la decisión para reducir la contaminación en su hogar, aportar al bienestar de su comunidad y, además, contar con un sistema de climatización eficiente que le permite mantener su vivienda confortable durante todo el año.