Gerardo Rosselot se consagró como ganador en la quinta fecha del Copec RallyMobil en Curicó

En un fin de semana que marcó el regreso del Copec RallyMobil a Curicó, tras seis años de ausencia, Gerardo Rosselot Valenzuela, del Team Joker Rally, se coronó como el gran vencedor de la quinta fecha del Campeonato Nacional de Rally 2025.

En este contexto, el viñamarino se impuso por 3,3 segundos a Jorge Martínez Fontena (CBTech Rally), 12 veces campeón nacional. Este triunfo representa un hito clave para Gerardo Rosselot, quien consolidó su nombre entre los aspirantes al título y suma ahora 86 puntos en la clasificación general de la categoría RC2, en donde Martínez lidera con 120 unidades, seguido por Alberto Heller (107), ausente en esta fecha por encontrarse en Gales, probando el Ford Puma Rally1 con el que competirá en el WRC Rally Chile Biobío en septiembre.

Quinta fecha del Copec RallyMobil

La competencia, que se desarrolló entre el 8 y el 10 de agosto, volvió a la Región del Maule con base de operaciones en el Mall Curicó y una gran convocatoria de seguidores del deporte tuerca. Ésta contó con 13 especiales y un total de 627 kilómetros, de los cuales 121 fueron cronometrados.

La actividad arrancó el viernes con el Shakedown en Cerillos y la Partida Protocolar en la Plaza de Armas, mientras que la competencia tuvo su punto culminante el domingo con el Mobil 1 Power Stage en el Cerro Condell.

Entre las novedades, destacó el retorno de varios pilotos a la categoría RC3, como Patricio Muñoz y Eduardo Kovacs, además del debut 2025 de Maximiliano Sfeir. Otro regreso que se destacó fue el del pentacampeón Cristóbal Vidaurre, quien condujo el auto 0, función que también cumplirá en la próxima fecha, en el WRC Rally Chile Biobío.