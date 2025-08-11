Cenco Malls ofrece 20% de descuento en entradas para Lollapalooza 2026 a través de su app

Uno de los festivales de música más esperado del año ya tiene fecha: Lollapalooza Chile 2026 se realizará el 13, 14 y 15 de marzo en Parque O’Higgins, y una vez más promete ser un encuentro imperdible para miles de fanáticos.

En esta nueva edición, Cenco Malls se suma nuevamente como presentador oficial y este año anunció un beneficio exclusivo: un 20% de descuento en entradas desde la etapa de "preventa 1" para quienes compren por medio de su app oficial.

¿Cómo obtener el descuento?

La venta general de tickets comenzará este 12 de agosto al mediodía a través de Ticketmaster, sin embargo, desde el 1 de agosto ya es posible acceder al descuento descargando la app de Cenco Malls, registrándose o iniciando sesión, y accediendo al banner de Lollapalooza Chile para obtener el código. Este código permite hasta cuatro entradas o upgrades, sujeto a disponibilidad, con un stock limitado de 15.000 unidades, distribuidas entre distintas etapas y tipos de pases.

Al momento de la compra, los usuarios deberán ingresar a la página del evento en Ticketmaster, seleccionar la opción Cenco Malls y aplicar el código correspondiente para hacer efectivo el descuento con cualquier medio de pago.

Ante esto, la gerenta regional de Marketing de Cenco Malls, Macarena Bassaletti, aseguró que "estar presentes en Lollapalooza Chile reafirma la convicción de que las marcas deben estar donde están las personas. Esta alianza, que ya cumple tres años, ha sido clave para conectar con distintas audiencias, y también para entregar beneficios concretos como este 20% de descuento, que se obtiene a través de la app Cenco Malls. Un aporte real que busca facilitar el acceso al festival y fortalecer el vínculo con nuestros clientes y con el público que vibra con la música".