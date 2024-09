En colaboración con Young Miko: Lanzan tercera temporada de plataforma musical Sprite Limelight

En medio de un evento realizado en Espacio Carrascal, en Quinta Normal, Sprite lanzó la tercera temporada de "Sprite Limelight", una plataforma global que busca "llevar la música a todo el mundo, de la mano de los artistas que están marcando tendencia.

En este contexto, y durante la jornada, la marca oficializó la colaboración junto a la artista puertorriqueña Young Miko, quien realizó una intervención virtual en presencia de los asistentes. En ésta, la cantante urbana fue entrevistada por el podcaster mexicano, Roberto MTZ, quien presentó el nuevo video clip "Rookie of the year".

Tras la revelación, Chile fue testigo de la experiencia que podrán vivir los fans de la cantante en su gira "THE XOXO TOUR 2024", la cual tendrá conciertos patrocinados por Sprite en 10 países, incluyendo Chile el próximo 31 de octubre en la Quinta Vergara, en Viña del Mar.

Adicional a la activación con Young Miko, desde la marca anunciaron que, por medio del escenario móvil "Sprite REFRESCAR", realizarán múltiples presentaciones gratuitas junto a diversos artistas nacionales como KYA, Soulfia y VLNTN B, en Iquique, Temuco y La Serena.

Sprite Limelight

En cada temporada, Sprite Limelight colabora con artistas internacionales para exhibir un "contenido musical revolucionario", además de las experiencias de vida de los protagonistas, con el propósito de conectar con las personas a través de la música.

En la instancia, la embajadora de la tercera edición se refirió, entre otros temas, a procesos de creación musical, su gira mundial y su paso por Sprite Limelight. "Para mí, la música y el arte siempre han sido la mejor forma de expresarme y hacer frente a las dificultades a las que me he enfrentado en mi vida. Participar en este proyecto con Sprite Limelight ha sido una forma increíble de hacer algo que me encanta y en lo que pongo mi corazón, pero con una expresión nueva y fresca que reúne mi identidad y mi verdadero yo en armonía con otros artistas increíbles de todo el mundo. Es emocionante", señaló Young Miko.

Por su parte, la directora de Marketing para Coca-Cola Chile, Bolivia y Paraguay, Nathalie Schol, aseguró que "estamos muy contentos de que Young Miko sea la nueva artista que se suma a Sprite Limelight. En nuestro país ella tiene un gran número de fans que disfrutan de lo mejor de su música mientras se refrescan con su bebida favorita. Con la tercera temporada de Sprite Limelight, que se lanza desde Chile para toda Latinoamérica, queremos que los jóvenes conecten con toda la frescura y energía que trae Young Miko".