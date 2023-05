Académicos de la U. San Sebastián expondrán proyecto seleccionado para representar a Chile en Bienal de Venecia

Entre mayo y noviembre de este año se desarrollará la Bienal de Venecia, una exposición internacional que se celebra cada dos años en Venecia, Italia, la cual difunde y promociona el arte contemporáneo en todas sus disciplinas: artes visuales, arquitectura, cine, danza, música y teatro.

El evento, que abrirá sus puertas al mundo el próximo 20 de mayo, llevará como título "The Laboratory of the Future" y reunirá las propuestas de más de 60 países (incluido Chile) en el centro histórico de la ciudad italiana.

Pabellón chileno

Para esta exposición, considerada como una de las más importantes del mundo, cada país tiene su propio pabellón y presenta obras de artistas seleccionados por su curador nacional.

En el caso de Chile, "Ecologías en movimiento" fue el proyecto elegido por el Ministerio de las Culturas y de las Artes para representar al país en la exposición, el cual es liderado por los arquitectos y académicos de la Universidad San Sebastián, Loreto Lyon, Gonzalo Carrasco y Alejandro Beals.

Ante esto, la directora de Arquitectura de la USS en la sede de Santiago, Loreto Lyon, aplaudió el logro alcanzado. "Es un honor. Es un reconocimiento muy importante a nuestro trabajo. Estamos representando a Chile en una de las Bienales más importantes del mundo", puntualizó la académica, quien agregó que "el resultado de este concurso ha sido muy bueno para nuestra escuela. Da cuenta de la calidad de nuestros académicos y el peso que está logrado en el mundo de la Arquitectura a nivel nacional".

En este contexto, el segundo puesto del concurso para representar a Chile en Venecia fue para el proyecto "Combo Cooperativo", a cargo de los arquitectos Ernesto Silva, Rafaela Olivares, secretaria de Estudios de Arquitectura en la USS y Rayna Razmilic, académica de la institución.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Universidad San Sebastia?n Admisión (@admisionusansebastian)

Ecologías en Movimiento

"Ecologías en movimiento" tiene como objetivo contar cómo hace dos siglos, en el parque urbano de Quinta Normal, la arquitectura y la ciencia permitieron imaginar el futuro de un país que entraba en la modernidad, dando cuenta de un momento en el siglo XIX, en el que se pensó el futuro de Chile desde el jardín de aclimatación. Además, la propuesta equipara los desafíos actuales en torno a la reparación y restauración ecológica con el estudio de los procesos de recuperación de suelos con semillas endémicas.

"Con 'Ecologías en Movimiento' estamos diseñando y pensando una mirada para el futuro desde Chile y para Chile. Estamos trabajando con laboratorios de semillas y queremos mostrar en el Pabellón de Venecia cinco ecologías posibles que podrían restaurar la ecología y/o vegetación en Chile y en el mundo", detalló Lyon al referirse a la participación de Chile en la instancia.