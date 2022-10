Unicorn Hunters lanza episodio especial sobre Unicoin, la criptomoneda con la que buscan financiar a empresas en ascenso

Unicorn Hunters estrenó su episodio especial sobre Unicoin, la divisa digital con la que buscarán financiar a las empresas innovadoras en ascenso.

"Unicorn Hunters está de vuelta y es más grande y más disruptivo". Con esta premisa, se estrenó un nuevo episodio de la serie de negocios que busca a las próximas compañías "unicornio", como se conoce a las startups que alcanzan la valuación de u$ 1000 millones. Unicorn Hunters comenzó en mayo de 2021 y desde entonces no sólo cosechó 18 millones de espectadores en distintas plataformas sino que ha recibido más de $285 millones de dólares en solicitudes de inversión.

El perfil innovador del programa, por el que pasan emprendedores y emprendedoras de sectores con alto potencial de crecimiento (desde blockchain y energías renovables hasta NFTs y Web3) se refuerza ahora con el lanzamiento de Unicoin, una criptomoneda propia que otorga dividendos y que promete acelerar la conexión entre las compañías y millones de potenciales inversores.

Precisamente, el último episodio, dedicado a Unicoin es un auténtico "ABC" no sólo para quiénes quieren saber más de criptomonedas en general sino, especialmente, para aquellos interesados en un tipo de particular de divisa digital, menos volátil que las tradicionales. "Siento que dieron respuestas para las personas que son expertas en criptomonedas pero también para quienes no lo son", apunta Chris Diamantopoulos, actor reconocido por su papel en la serie de HBO Silicon Valley que en este episodio oficia de presentador.

Una cripto con estabilidad

"Bitcoin fue creada por una persona anónima para brindar anonimato a las personas que querían ocultar sus transacciones financieras. Y aunque el anonimato demostró ser una demanda bastante importante en el mercado, creo que hay muchos más inversores interesados en la estabilidad y los rendimientos". La respuesta de Alex Konanykhin sobre la criptodivisa más conocida de pronto resuelve una duda frecuente de una parte del público mientras quedan más claros los puntos fuertes de Unicoin.

Konanykhin, CEO de Transparent Business, integra el Círculo del Dinero del programa junto a otras personalidades como Rosie Rios, ex tesorera de los Estados Unidos. Frente a una pregunta de Diamantopoulos, Ríos da su propio punto de vista respecto de la coyuntura financiera actual y su incidencia en el mundo de las criptomonedas: "Todos sabemos que cuando aumentan las tasas de interés, las inversiones cambian", señala y tras calificar a Bitcoin como un activo flotante, se posiciona: "Todos tienen que evaluar su propio nivel de riesgo, pero personalmente me gusta el hecho de que Unicoin es un activo digital titulizado, está vinculado a estas empresas de crecimiento emergente y está vinculado a este programa".

La oportunidad de invertir temprano

"Una de las cosas que se deben considerar es quién está detrás de la compañía en la que inviertes. Y debes considerar el tamaño de la oportunidad. Cuando entras temprano a una compañía, como lo que estamos haciendo ahora con Unicoin, a 10 centavos por dólar, tienes una oportunidad significativa de multiplicar tus ganancias exponencialmente”, explica Silvina Moschini, emprendedora, co-fundadora y presidente de Unicoin cuando le trasladan la pregunta “¿Qué le dirías a alguien para alentarlo a invertir en esta criptomoneda?".

Además de Konanykhin, Ríos y Moschini, el Círculo del Dinero de Unicorn Hunters está integrado por Cris Carter, leyenda de la NFL y miembro del Hall of Fame, Lance Bass, artista e inversionista y Moe Vela, ex asesor principal de la Casa Blanca.

Unicoin para lectores de Meganoticias

Unicoin, la criptomoneda oficial del show, es una moneda de última generación diseñada para resolver la volatilidad extrema, el principal problema de los tokens tradicionales.

Los lectores de Meganoticias tienen también la posibilidad de obtener 100 unidades de esta criptomoneda gracias al código MEG100FREE. Unicoin estará respaldada por activos y ha sido diseñada para pagar dividendos, una diferenciación decisiva en el mercado actual de las criptomonedas.