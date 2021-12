Controlar el mouse con un parpadeo: El nuevo sistema operativo de Microsoft es más accesible que nunca

La pandemia, además de desencadenar cambios sobresalientes en todos los ámbitos, trajo consigo un sinfín de innovaciones en muchas industrias, especialmente en la tecnología.

El nuevo contexto mundial ha hecho aún más visibles ciertas brechas, lo que ha propiciado grandes avances y modificaciones en el área de la tecnología que buscan ir en directa ayuda de quienes, producto de algún tipo de discapacidad, no contaban con independencia a la hora de trabajar o estudiar. La tecnología accesible es un componente fundamental que puede desbloquear oportunidades en todos los sectores de la sociedad.

Considerando esta nueva realidad global, Microsoft realizó importantes actualizaciones para apoyar el trabajo y estudio de las personas de todo el mundo. La firma lanzó su nuevo sistema operativo: Windows 11, el cual busca (entre otras cosas) empoderar a las personas con discapacidades a lograr más con este nuevo sistema operativo, renovando herramientas que facilitan el uso para personas que tienen una discapacidad visual, auditiva o de movilidad. El nuevo Windows 11 promete entregar una experiencia completa y funcional a todas las personas.

Para Benjamín Díaz, gerente de Nube de Microsoft Chile, el nuevo sistema fortalece la misión de la empresa, la cual apunta a entregar herramientas de forma universal. "Desde que la misión de Microsoft cambió a empoderar a cada persona y a cada organización del mundo a lograr más, buscamos que la gente que tenga algún tipo de discapacidad, acceda a las herramientas para poder ser igualmente productivos que otra persona que no tiene algún tipo de discapacidad", agregó.

Una experiencia de Windows más accesible tiene el poder de ayudar a abordar la "brecha de la discapacidad", para contribuir a más oportunidades de educación y empleo para las personas con discapacidades en todo el mundo.

¿Cuáles son las nuevas características?

Benjamín Díaz mencionó que Windows 11 responde a varios tipos de limitaciones que fueron advertidas como un problema a la hora de interactuar de forma independiente con un computador, ya sea para trabajar o estudiar. A continuación, algunos ejemplos:

Visual: Si la limitación es de tipo visual, existen varias herramientas que le permitirán al usuario ver la pantalla con mayor facilidad e incluso, el sistema operativo. A través de Inteligencia Artificial, la herramienta Narrador es capaz de leer el contenido que aparece en pantalla y avisa si hay elementos gráficos (como imágenes, por ejemplo) para prestar apoyo a quienes tienen visión limitada.

Auditiva: Windows 11 cuenta con funcionalidades que logran sustituir los sonidos para quienes no advierten las notificaciones o alertas que emite el ordenador. Por ejemplo, la pantalla puede accionar un parpadeo en lugar de arrojar una notificación e incluso, agregar subtítulos a presentaciones, videos o llamadas.

Física: Para quienes viven junto a una limitación asociada a la movilidad, el nuevo Windows 11 le permitirá al usuario controlar el mouse o hacer un clic por medio de un simple parpadeo de ojos.

Una herramienta para el mundo laboral

Tras el lanzamiento del nuevo sistema operativo, Jeannette Torreblanca, ingeniera en Administración de Empresas y quien cuenta con el apoyo de la Fundación Ronda, organización se dedica a la inclusión socio-laboral de personas con discapacidad, relató de qué forma las nuevas funcionalidades del sistema la ayudarán en su día a día laboral. Torreblanca vive sólo con el 40% de su visión y, pese a que esto no es un impedimento, le causa problemas a la hora de encontrar un trabajo estable, por lo que los nuevos instrumentos de Windows 11 le permitirán expandir el alcance de su labor como corredora de propiedades.

"Por mi discapacidad me cuesta encontrar un trabajo estable porque no se dan cuenta de que yo tengo una diferencia. Tengo la capacidad intelectual, pero me cuestan algunas cosas y soy más lenta, pero las sé hacer", puntualizó Jeannette Torreblanca, quien aseguró que las innovaciones visuales del nuevo sistema operativo, la ayudarán a potenciar su desarrollo profesional.

En relación a esto, María José Escudero, fundadora y directora de Incidencia y Desarrollo de la Fundación Ronda, hizo hincapié en que Windows 11, además de apoyar a personas que tienen algún tipo de discapacidad, logra erradicar el mito que alude a que la inclusión sólo es posible con grandes sumas de dinero. "Windows 11 abre nuevos espacios para personas con capacidades distintas y aborda otras necesidades, respondiendo a cada individuo. Es un programa funcional y accesible, pero, por sobre todo, es un programa fácil de conseguir para las empresas y las organizaciones. Esto permite romper barreras y mitos que indican que se requieren altas sumas de dinero para ser inclusivo", detalló Escudero al profundizar en los beneficios del nuevo sistema operativo de Microsoft.