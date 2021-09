El arte urbano irrumpe en el retail de la mano de cinco talentosos grafiteros de Bajos de Mena

La empresa social 1ko contactó a un grupo organizado de grafiteros del popular sector Bajos de Mena para proponerles llevar su trabajo más allá de los murales, con el fin de darle una mayor vitrina a su arte. Gracias a la alianza que sellaron con Walmart Chile, hoy se pueden encontrar en las tiendas productos como poleras, cuadernos, almohadas y bolsas multiuso con los diseños de estos artistas urbanos de la comuna de Puente Alto.

Julio Antón, líder territorial de Bajos de Mena y uno de los socios fundadores de la organización, tuvo los primeros acercamientos con el grupo de grafiteros del barrio.

“1ko es una comunidad, todos venimos de Bajos de Mena y nos identificamos mucho con eso. Somos un barrio resiliente, llevamos más de 25 años de postergación en la sociedad y nos cansamos de esperar. Entendimos que dependía de nosotros cambiar eso a través del emprendimiento, y al ver la calidad del trabajo que tenían los chicos del barrio, qué mejor que llevar en nuestras poleras sus dibujos que tanto nos identifica como grupo y que además son de gran calidad”, comenta.

Romper con los estigmas

Uno de estos artistas es Ivo Salazar, quien relata: "1ko se contactó con nosotros para poder potenciar nuestro arte y los talentos de Bajos de Mena. Nos presentaron una oportunidad para poder empezar a diseñar productos en conjunto y que estos se pudieran vender en Walmart Chile. Cada uno de nosotros tiene su propia identidad al dibujar y pintar, y eso se trató de respetar en cada uno de los diseños siempre con la idea de transmitir el estilo urbano y romper el estigma del grafiti como un estilo feo”.

Además de imprimir sus diseños en una exclusiva línea de productos, los grafiteros unieron sus estilos para realizar un mural en el Lider Express de Nonato Coo, en Puente Alto, como parte del lanzamiento de esta iniciativa.

“Los desafíos para esta actividad fueron incluir a la comunidad y a la vez entregar un mensaje. Elegimos elementos inspirados en la recuperación de la flora y fauna de la provincia de Cordillera, en donde los habitantes pudieran participar activamente de este proyecto y así crear identidad en donde pintamos nuestro arte”, comenta Ivo Salazar.

Un estilo de vida

Otro artista, parte del equipo de 1ko es Fabrizio Alday. Él comenzó hace 20 años con el arte del grafiti, influenciado por el Hip Hop y la cultura urbana de los 90. Tuvo sus primeros acercamientos a esta disciplina dibujando en los muros de Bajos de Mena, donde plasmó sus primeros tags en murallas, micros y latones del barrio.

"Para mí, el grafiti es todo. Es un estilo de vida, es la forma en que me expreso a través de colores, trazos y formas. Me inspira el barrio, me inspiran sus paisajes, me inspira el poder embellecer aquellos lugares empobrecidos y dejar una obra con sentido a disponibilidad de la gente que hoy en día no tiene acceso al arte", comenta Fabricio.

Para él, esta es una gran oportunidad de darle vitrina a una expresión artística que se viene desarrollando en el país hace décadas y que no se ha valorado lo suficiente. "Para nosotros que sabemos un poco más de este rubro, Chile y Brasil son los países más importantes de este arte a nivel latinoamericano, pudiéndonos comparar inclusive con España, Francia o Inglaterra. Aquí en Bajos de Mena tenemos grandes artistas. Cuando hacemos cosas juntos quedan muy interesantes y fabulosas. Ejemplo de ello fue sumarnos al área del diseño con el equipo de 1ko y crear juntos esta línea de productos originales y urbanos”, explica Fabricio.

Los productos con el sello distintivo de estos grafiteros ya están presentes de Arica a Punta Arenas en todos los locales de Lider , más el Lider Express de Nonato Coo en Puente Alto y la plataforma digital Lider.cl.