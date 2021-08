Conoce más de la "Gamificación", la innovadora técnica de enseñanza online que gana adeptos

Debido a la pandemia provocada por Covid-19, los colegios de todo el mundo debieron adaptarse y cambiar las técnicas de aprendizaje apuntando, principalmente, al método de las clases online.

En ese contexto, los profesores han trabajado arduamente para desarrollar técnicas para un aprendizaje en línea exitoso y una de ellas es la "Gamificación", la cual suma cada vez más adeptos.

Esta práctica educativa traslada la dinámica de los juegos al proceso de enseñanza y aprendizaje con el objetivo de lograr mejores resultados.

La "Gamificación" apoya a los docentes en el trabajo de motivar a los alumnos, personalizando las actividades y contenidos en función de las necesidades de cada estudiante, lo que favorece la adquisición de conocimientos y mejora la atención.

Evento sobre la "Gamificación"

Para conocer más y aprender de esta nueva técnica, el Grupo Cognita, una red global de colegios privados que posee y opera colegios en todo el Reino Unido, Hong Kong, Singapur, España, Suiza, Tailandia, Vietnam, Brasil, India, Dubai, Italia y Chile, realizará la Conferencia Global The School of the Future los días 6, 7 y 8 de septiembre.

En el encuentro se analizará el impacto que la tecnología ha tenido en el bienestar y el rendimiento académico de los estudiantes, explorando también cómo la tecnología resolverá los retos de un mundo post-Covid.

En este evento se enseñará la técnica de la Gamificación, también de Realidad Extendida en Educación, Steam, Bienestar Digital, Cultura Digital, Robótica e Inteligencia Artificial.

Además, se buscará fomentar el intercambio y la difusión de conocimientos y experiencias EdTech a través de la innovación y el pensamiento crítico y reflexivo; aprender como reinventar el futuro utilizando la tecnología al servicio de la educación y la humanidad; compartir proyectos de investigación y buenas prácticas docentes relacionadas con el impacto de la tecnología hoy en día con colaboraciones entre regiones y promover la estrategia Cognita EdTech a través de redes de aprendizaje.

La Conferencia contará con docentes internacionales de Colegios Cognita, expertos internacionales en EdTech, académicos internacionales y estudiantes de Colegios Cognita de todo el mundo.

Las grabaciones de todas las presentaciones en vivo y pregrabadas estarán disponibles después de la conferencia en el sitio web www.schoolofthefuture.cl