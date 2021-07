Conoce más de amor propio, auto aceptación y empoderamiento femenino aquí

Hoy en día temas como el amor propio, la auto aceptación y el empoderamiento de la mujer, entre otros, se están volviendo corrientes y y toman más fuerza, dejando atrás los antiguos pensamientos abocados al machismo, los cuerpos perfectos y los prototipos "ideales".

Para abordar estos temas, Michelle Adam conversó en vivo con María Jesús Miranda, actriz y creadora del Instagram "Si quiero, puedo" y la gerenta de Nuevos Productos de Garden House, Virginia Ibarra.

El espacio fue transmitido en todas las plataformas digitales de Mega.cl y estuvo auspiciado por Celus C, el nuevo suplemento alimentario para la calidad de la piel.

En la instancia se pudieron abordar y responder las preguntas acerca de temas contingentes en torno a la mujer en el contexto actual. Se habló de teletrabajo, los problemas por delimitar espacios de descanso y las dificultades para acomodar los momentos para hacer deporte y alimentarse bien.

Entre conversaciones las entrevistadas invitaron a las usuarias a aceptar y saber qué se puede y no hacer; evitar sobre exigirse, buscar amistades positivas y esforzarse por sus logros.

Dentro de este live no podía quedarse fuera el tema de la auto aceptación y el amor propio, donde la principal invitación para quienes participaron consistió en dejar los prejuicios a los otros, rechazar las comparaciones, superarse personalmente, aprender a mirarse sabiendo que todos estamos en aprendizaje y tener en cuenta que cada persona posee su propia historia.

Además, comentaron que los tiempos han evolucionado, cada mujer es un mundo diferente con metas distintas; reflexionaron sobre la maternidad, el matrimonio y las distintas exigencias sociales que afectan especialmente a las mujeres.

Durante la transmisión también se invitó a quienes estaban conectadas a que participen dejando sus comentarios en el chat box del live y siguiendo el Instagram de Celus C @Celusc_Latam para ganar uno de los 3 premios de una caja de regalo de Celus C

Celus C

Celus C actúa desde el interior, mejorando la calidad y la apariencia de la piel. La nutre gracias a su exclusiva formulación con péptidos bioactivos de tecnología alemana, vitaminas A, C, D, E , biotina, zinc , selenio y extracto de maqui. Celus C es libre de azúcar y fácil de tomar. Los resultados son visibles a partir de las 4 semanas.

"Es un producto muy completo, los primeros resultados son sobre todo en la elasticidad de la piel, que se nota en primera instancia en las patas de gallo, desde las 4 semanas, y ya desde los 3 meses muestra efectos en la celulitis" comentó Virginia Ibarra.