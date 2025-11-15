"En nuestras manos está el destino del país": Primer chileno en votar hace un llamado a participar en las elecciones

15 nov. 2025 - 19:23 hrs.

¿Qué pasó?

Marcelo Villarroel se convirtió hace tan solo unas horas en el primer chileno en votar en estas elecciones 2025, ya que los comicios se dieron por iniciados en Nueva Zelanda.

A las 08:00 horas de la mañana locales, las 16:00 horas de este sábado en Chile, las mesas de votación en el local de Auckland comenzaron a funcionar y Marcelo fue el primer compatriota en emitir su sufragio.

El hombre conversó con el corresponsal de Meganoticias en el país oceánico, instancia en la que expresó su orgullo por ser el primer chileno en votar y, además, hizo un llamado a la participación en estas elecciones.

"En nuestras manos está el destino de nuestro país"

Marcelo, quien lleva 11 años radicado en Nueva Zelanda, dijo sentirse "orgulloso de ser chileno, primero, y de venir a votar, de cumplir mi deber cívico como siempre".

"Todo el mundo tiene que venir a votar, cumplir con su deber cívico, porque en nuestras manos está el destino de los próximos cuatro años de nuestro país", agregó.

Cabe recordar que en el extranjero solo se pueden emitir votos para el cargo de Presidente de la República, ya que Chile, a diferencia de otros países, no considera la representación parlamentaria de los compatriotas que viven en el exterior.

