Las razones detrás de la quiebra de empresa que fuera una exitosa franquiciadora de corredoras

¿Qué pasó?

Una reconocida empresa franquiciadora de corredoras solicitó su liquidación voluntaria ante la justicia, debido a un complicado panorama económico que la aqueja. Esto supone un duro golpe para la compañía, considerando que desde fines de 2017 hasta marzo de este año ofició como máster franquiciador en Chile de una de las mayores corredoras de bienes raíces residenciales del mundo: la estadounidense Century 21.

Se trata de Inversiones Nueva Curauma, firma que presentó la solicitud de quiebra ante la justicia, asegurando que "las primeras franquicias se vendieron con esfuerzo, y gradualmente logramos establecer un sistema funcional que incluyó soporte operativo, capacitaciones y acompañamiento comercial a los franquiciados y sus agentes inmobiliarios".

En esa línea, apuntaron que el modelo comenzó a mostrar resultados positivos en primera instancia. "Durante el cuarto trimestre de 2018 y 2019, las cifras respaldaban el crecimiento sostenido del negocio", señalaron.

Las razones de la quiebra

Explicaron que, como máster franquiciador, cobraban un 14% sobre las comisiones brutas de cada franquiciado. Eso sí, dicho monto se recibía 45 días después del pago al franquiciado. Esto significaba, dijeron, que sus flujos de ingreso podían tardar entre seis y siete meses, incluso en condiciones normales.

"Durante la pandemia, ese ciclo se extendió en muchos casos hasta 12 meses. Además, para proteger la liquidez, muchos franquiciados comenzaron a subreportar operaciones o a dejar de pagar", explicaron.

Marcos Contreras, representante de la firma, indicó tres factores que habrían llevado al negocio a esta situación: el estallido social, la pandemia y la "crisis constitucional y recesión".

Respecto al primero, señaló que el estallido "paralizó completamente la actividad durante meses, generando incertidumbre y deteniendo toda inversión en el rubro inmobiliario".

En cuanto a la pandemia, apuntó contra las cuarentenas, restricciones de movilidad y el cierre físico de oficinas, que imposibilitaron la operación regular de las franquicias.

Por último, subrayó que "el largo e incierto proceso constituyente, sumado a una fuerte recesión, deterioró la confianza y la inversión en el sector inmobiliario".

“El precio de las viviendas subió más de 62% en la última década, mientras que los salarios reales solo un 21%, haciendo la vivienda inaccesible. Hoy se requieren en promedio 11,5 años de ingresos para acceder a una vivienda, el doble que hace 10 años. Este contexto estructural deterioró toda la cadena de valor del rubro y redujo gravemente la demanda inmobiliaria”, agregó.

Para ser más gráficos: Contreras explicó que entre 2018 y 2019, los ingresos anuales de la empresa por ventas de franquicias promediaban $329 millones, lo que dista mucho de lo sucedido en 2024, cuando las cifras llegaron a apenas $19,5 millones. "Esto se debió principalmente a la pérdida de credibilidad de la rentabilidad en la industria", señaló Contreras, quien además destacó que Century 21 USA le exigía un pago de 16,6% de sus ingresos.

